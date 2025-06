Carlos Augusto se apresenta e Seleção está completa em São Paulo

Na noite desta segunda-feira (2/6), o lateral-esquerdo Carlos Augusto se apresentou no hotel em que a Seleção do Brasil está hospedada, em Guarulhos. Assim, Carlo Ancelotti já está com todos os jogadores sob o seu comando para as partidas contra o Equador e o Paraguai, pelas Eliminatórias.

O jogador disputou a final da Champions League no último sábado (31), quando sua equipe perdeu por 5 a 0 para o PSG de Marquinhos e Beraldo, que se apresentaram horas antes do ex-jogador do Corinthians. O trio foi desfalque no primeiro treino da Seleção, que ocorreu na tarde desta segunda-feira.

Carlos Augusto em ação nesta terça

Com a chegada de todos os convocados, o técnico Carlo Ancelotti comandará, nesta terça-feira (3), seu primeiro treino com o grupo completo. Além dos finalistas da Champions, outros cinco atletas também não participaram da atividade anterior, pois foram poupados pela comissão técnica após atuarem no Brasileirão, no domingo (1).

A atividade desta terça será a última antes da viagem da Seleção para Guayaquil, no Equador.

