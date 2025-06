Fifa dá razão ao Newell’s, mas Vasco não teme transfer ban

A Fifa bateu o martelo e deu razão ao Newell’s Old Boys no caso Sforza. Dessa forma, o Vasco deverá pagar US$ 2,6 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) por uma dívida pela contratação do jogador argentino. O Cruz-Maltino, no entanto, alega que o pagamento está sujeito à recuperação judicial e não teme sofrer transfer ban.

Não seria a primeira vez que o Vasco sofreria o transfer ban. Afinal, em maio o clube carioca foi impedido de registrar novos jogadores por uma dívida pela contratação de Adson. O jogador pertencia ao Nantes, da França. Contudo, a Fifa reconheceu a soberania da lei brasileira. Assim, o Cruz-Maltino conseguiu reverter a decisão da entidade.

O prazo para quitar a dívida é de 45 dias. Pelas regras do regime de recuperação judicial, o Vasco não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. Dessa forma, o Newell’s Old Boys terá que aguardar a aprovação.

Contratado em fevereiro do ano passado, Sforza não conseguiu se firmar no Vasco. O argentino, de 23 anos, disputou 44 anos, fez um gol e deu uma assistência. Em 2025, disputou apenas cinco partidas, sendo três no Carioca, antes da estreia do time principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.