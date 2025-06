Dupla do Santos se apresenta à Seleção sub-20

Convocados para a Seleção Brasileira sub-20, JP Chermont e Deivid Washington se apresentaram nesta segunda-feira (2). A dupla do Santos foi convocada para os amistosos contra Islândia, Arábia Saudita e Coreia do Sul, nos dias 5, 7 e 10 de junho. Dessa forma, estão à disposição do técnico Ramon Menezes.

O Brasil enfrentaria o Egito. Contudo, os egípcios cancelaram o amistoso após aceitar o convite de uma competição na Europa. Assim, a CBF chegou a um acordo com a Islândia. Além disso, a Seleção sub-20 também enfrentará a Arábia Saudita e Coreia do Sul. Os jogos marcam o início da preparação para a Copa do Mundo da categoria, em setembro.

O Chile será o palco da Copa do Mundo sub-20. O Brasil está no Grupo C junto com México, Marrocos e Espanha. Os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam de fase. Em caso de convocação para o Mundial, JP Chermont e Deivid Washington vão desfalcar o Peixe em pelo menos três partidas.

Sem a dupla à disposição, o Santos fará a preparação para o jogo contra o Fortaleza, dia 12, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Contudo, a dupla deve ficar à disposição para a partida. O Peixe ocupa o 18º lugar com apenas oito pontos e tenta ir para a pausa do Mundial de Clubes fora da zona de rebaixamento.

