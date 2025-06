Denunciado por assédio a menores, conselheiro do Palmeiras é afastado

O Conselho Deliberativo do Palmeiras votou nesta segunda-feira (2) pelo afastamento de Celso Bellini. Afinal, o conselheiro foi acusado de assédio a menores de idade, em setembro do ano passado, nas dependências da sede social do clube. Foram 186 votos a favor da suspensão e nove contra.

No fim do ano passado, Celso Bellini foi suspenso por 90 dias. Na época, a presidente Leila Pereira determinou a instauração de sindicância para apurar e esclarecer os fatos. O conselheiro teria abordado um grupo de cinco meninas e dois meninas no elevador de um dos prédios da sede social.

De acordo com a denúncia feita por meio da Ouvidoria do Palmeiras, o conselheiro teria dito “bem que poderiam fazer uma brincadeirinha”. Contudo, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que investigava o caso, no início do ano. A promotora alegou que a conduta era imprópria, mas não crime de dignidade sexual por não ter ocorrido toque.

Investigação seguiu no Palmeiras

Apesar disso, o Palmeiras manteve a apuração. Dessa forma, o conselheiro foi enquadrado em possíveis infrações ao Estatuto Social, como no artigo 33, inciso V, que diz que constitui infração grave “usar expressão ou praticar atos, dentro da SEP, que atentem contra o decoro ou produzam dano, abalo ou ofensa moral”.

Além disso, o documento do Palmeiras também citou inobservância dos deveres e obrigações listados no artigo 32, incisos IV e VIII. Eles falam sobre “perturbar o convívio social” e “portar-se corretamente”, respectivamente. Assim, a comissão de sindicância colheu depoimentos ao longo dos últimos meses para comprovar a veracidade da denúncia.

