Apesar da polêmica, Plata, do Flamengo, se apresenta ao Equador, mas não treina

Plata está com a seleção do Equador em meio à polêmica e reclamação do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A convocação de Gonzalo Plata por parte do Equador trouxe à tona divergências sobre a atual situação física do atleta no meio da temporada. Afinal, o atacante se apresentou à seleção de seu país nesta segunda-feira (2), mesmo diante de toda polêmica. Na semana passada, o Flamengo se manifestou oficialmente contra a presença do jogador na lista, por ele ainda estar lesionado.

No desembarque, em Guayaquil, o atleta saiu por uma porta alternativa do aeroporto, sem ter contato com a imprensa local. Em seguida, no fim do dia, os convocados do técnico Sebastián Beccacece fizeram um primeiro treinamento no estádio George Capwell, mas sem a presença do jogador rubro-negro, do meia Pedro Vite e de Enner Valencia, do Inter.

Nesta Data Fifa, o Equador mede forças com a Seleção Brasileira, no próximo dia 5 (quinta-feira), e também joga com o Peru, na terça-feira que vem, em Lima. Após a goleada do Flamengo por 5 a 0 sobre o Fortaleza, o técnico Filipe Luís evitou qualquer polêmica, mas deixou claro que Plata não tem condições de jogo.

“Esse assunto o médico poderá explicar melhor do que eu. Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. Tem jogo daqui a quatro, cinco dias, não existe nenhuma condição de ele entrar em campo. A seleção está no direito de convocar, levar ele para lá, mas aconteceu uma situação que o médico tem que explicar”, disse.

Polêmica e ‘guerra fria’ entre Flamengo e Federação Equatoriana

Na última sexta-feira (30), o Flamengo enviou um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol e protestou contra a conduta da entidade acerca do atacante. Ele segue em recuperação de um edema ósseo no joelho direito que o impede de jogar desde o início do mês e, mesmo assim, está entre os convocados. O clube, então, alegou que o Equador fez um “procedimento à revelia” durante visita ao jogador para “antecipar etapas”.

Isso porque Plata recebeu médicos de sua seleção em sua residência e, logo depois, informou ao clube sobre o ocorrido. Cabe destacar que uma vez convocado, qualquer atleta equatoriano é obrigado a se apresentar à seleção sob pena de suspensão da Fifa. Ele não entra em campo desde o jogo de ida Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, e ficou de fora nas últimas nove partidas do Flamengo no ano.

