Corinthians busca reforços para o ataque

De olho em jogadores de ataque, o Corinthians se prepara para esta janela extra de transferências. A comissão técnica de Dorival Júnior apontou carências no elenco e a maior parte delas está do meio para frente.

A avaliação diretor executivo Fabinho Soldado é de que faltam jogadores agudos, que ofereçam drible e velocidade. As opções do elenco no momento são Romero, Talles Magno e o jovem Kayke, que ainda não foi utilizado por Dorival Júnior.

No entanto, o Corinthians segue com dificuldades financeiras e não pode desembolsar valores altos para contratar. Assim, Fabinho Soldado prega criatividade para achar oportunidades de baixo custo.

“Nossa ideia é manter e certamente pensar na possibilidade de reforçar o elenco para buscar os objetivos do clube nesse ano”, disse Fabinho, na última segunda, após sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Contudo, o Timão avalia, também, a contratação de jogadores de outras posições, mas com menos urgência. As chegadas também dependerão de eventuais saídas do plantel atual.

