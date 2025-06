Fluminense tenta aliviar departamento médico e deve ter ‘reforços’ para o Mundial

Restam menos de duas semanas para o início do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Com isso, o Fluminense terá esse período sem jogos para recuperar os atletas do intenso calendário e tentar aliviar o departamento médico. Afinal, o técnico Renato Gaúcho pode ter quatro reforços para a estreia no torneio, diante do Borussia Dortmund, dia 17: Cano, Keno, Canobbio e Bernal.

Um deles é o artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols: Germán Cano. O argentino está fora de combate desde a vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril. Na época, ele teve uma um lesão no ligamento do joelho esquerdo e está em processo de tratamento.

Além disso, Canobbio avançou na recuperação de uma fratura na face, após intervenção cirúrgica. O uruguaio machucou a região no duelo com o Unión Española no dia 14 de maio. No final de semana, ele reapareceu no CT Carlos Castilho, com uma máscara de proteção, para diminuir o impacto dos treinamentos neste início.

Keno, por sua vez, não tem uma lesão concreta, porém passou por um controle de carga. Diante do Internacional, no Beira-Rio, teve chance de estar entre os relacionados, mas foi cortado do banco de reservas. Para a disputa do Mundial, o atleta não deve ter maiores problemas para ser uma opção no ataque, segundo o portal “ge”.

Outro jogador lesionado no elenco tricolor é Facundo Bernal. Ele teve problema no adutor da coxa esquerda no dia 11 de maio, uma lesão de grau 3. No entanto, corre contra o tempo para não ficar de fora da competição e, em entrevista à imprensa uruguaia, afirmou que não deve ser desfalque.

Olho na agenda

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes com Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Tricolor viaja em voo fretado, que terá como destino a OG, a Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Por lá, o time fará atividades antes da estreia, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), em Nova York. Será o maior período de treinamento do técnico desde sua chegada no início de abril.

Em seguida, o time enfrenta o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, joga em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

