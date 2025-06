Para renovar com Neymar, Santos quer alongar dívida por direitos de imagem

O Santos não deve pagar os R$ 85 milhões em direitos de imagem para Neymar no prazo contratual. O valor mínimo estipulado no atual acordo até 30 de junho é de US$ 15 milhões. O vencimento é 30 de julho. Assim, o clube entende que poderia pagar o valor, mas quer negociar a prorrogação do contrato e o alongamento do pagamento.

Para resolver a situação, já houve reunião entre o presidente Marcelo Teixeira, Neymar e Neymar Pai. Outras conversas virão. O Peixe só arca com o salário na carteira de trabalho: R$ 4,14 milhões, que está em dia.

O clube calcula que conseguiu esses R$ 85 milhões na exploração em marketing com Neymar, mas o repasse não é obrigatoriamente automático e o clube usa o dinheiro para outros fins no dia a dia. Neymar tem direito a 75% de cada novo acordo.

A mão de Neymar no último jogo do Santos

Os registros da expulsão de Neymar na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último domingo (01), rodou os quatro cantos do mundo e se tornou assunto na Espanha. O jornal ‘AS’, por exemplo, publicou uma análise severa sobre o momento do camisa 10 no Santos e classificou a atuação do astro como “mais uma frustração” em sua segunda passagem pela Vila Belmiro.

