Acusação pede que Raúl Asencio, do Real Madrid, cumpra quatro anos de prisão

Raúl Asencio enfrenta acusações formais por envolvimento na divulgação de um vídeo de teor sexual que inclui uma jovem menor de idade. A defesa da vítima, aliás, solicitou uma pena de quatro anos de prisão ao jogador do Real Madrid, além de multa equivalente a 20 meses à razão de 10 euros diários. Se acatado, o atleta ainda terá que arcar com uma indenização de 58 mil euros.

O episódio remonta o encontro de três atletas merengues e uma jovem, menor de idade, em um clube de praia na Gran Canaria, em 2023. Um vídeo do ato sexual foi gravado sem autorização prévia e, posteriormente, divulgado em grupos de jogadores.

Embora não tenha participado da gravação, Raúl teria compartilhado o vídeo mesmo ciente da falta de consentimento e do pedido para que o material fosse apagado. Entre as circunstâncias agravantes citadas pela promotoria estão o fato da vítima ser menor de idade e a ausência de consentimento do ato. A acusação ainda reforça que o jogador tinha pleno conhecimento dessas informações no momento em que decidiu disseminar o material.

Ansencio e outros envolvidos

Outros três jogadores do juvenil do Real Madrid também — Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez — estão sob julgamento. O trio, responsável por gravar e compartilhar o vídeo, respondem por divulgação de segredos e pornografia infantil. Para esses casos, o pedido de condenação inclui pena de quatro anos e dez meses de prisão.

A indenização pedida à defesa de Raúl divide-se em três frentes: 27 mil euros por lesões psicológicas temporárias, 21 mil por sequelas relacionadas ao estresse pós-traumático e 10 mil por danos morais. O valor proposto reflete, segundo os advogados da jovem, não apenas os impactos emocionais, mas também a repercussão pública do caso.

A outra mulher presente nas gravações, maior de idade, também prepara denúncia semelhante contra os envolvidos.

Impacto psicológico e consequências judiciais

Relatórios anexados ao processo indicam que as vítimas desenvolveram transtornos emocionais graves em decorrência da exposição não autorizada. Ambas obtiveram diagnósticos de distúrbios ocasionados por estresse pós-traumático — fundamentando os pedidos de compensação financeira.

Os advogados afirmam que a notoriedade do atleta intensificou o sofrimento das jovens, caracterizando o que chamam de dupla vitimização.

O caso segue em tramitação na Justiça espanhola, com repercussão ampla nos meios de comunicação esportivos e jurídicos. A defesa do atleta nega as acusações e declarou que o jogador “está tranquilo” diante do processo, confiando na absolvição ao fim do julgamento.