Marlon Freitas projeta Mundial pelo Botafogo: ‘?? fruto do nosso trabalho’

Marlon Freitas em ação com a camisa do Botafogo diante do Santos - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Apesar de ainda ter uma partida pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), diante do Ceará no Nilton Santos, o Botafogo já projeta a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, Marlon Freitas deixou claro que entende a dificuldade da competição da Fifa, mas que a participação alvinegra é fruto do trabalho e que o clube também possui uma camisa pesada.

“São 11 contra 11. Tem uma camisa pesada do outro lado também, que é a camisa do Botafogo, tem jogadores aqui também de qualidade. Sabemos da dificuldade, o PSG atual é o campeão da Liga dos Campeões, merecidamente, e vai ser um desafio enorme. Mas a gente está preparado, a gente buscou isso, a gente foi atrás, ninguém deu nada de graça para a gente. É o fruto do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos no ano passado”, disse.

“Vamos lá, é um desafio grande, mas a gente vai se preparar bem para poder fazer o nosso melhor, honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível. E sonhar, como eu falei, sonhar não custa nada. A gente está muito motivado para essa competição, era algo tão distante enfrentar essas equipes, tinha que ganhar a Libertadores, ganhar o Mundial… Você disputar o Mundial contra essas equipes é um momento especial, no primeiro formato dessa competição, então a gente precisa desfrutar, a gente precisa com muita alegria, com muita humildade, com muito respeito também, e honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível”, frisou.

Respeito e momento histórico

Mesmo com o respeito aos adversários, o volante salientou que o elenco irá honrar a camisa do Botafogo, em uma competição que será histórica para o clube. Seattle Sounders, Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, e Atlético de Madrid completam o grupo do Alvinegro, atual campeão brasileiro e da Libertadores.

“É como eu falei. O futebol é 11 contra 11. Tem um respeito, nós, do Botafogo contra essas equipes. Você pode ter certeza disso. Mas acredito que também do outro lado tem um respeito muito grande. A gente tem que entrar com muita fome. A gente sabe que é um momento especial para o clube, de disputar uma competição como essa. É a primeira competição. Então, assim, estar representando a camisa do Botafogo é uma responsabilidade muito grande para nós. Mas, assim, como eu sempre falo. ninguém caiu aqui de paraquedas. E a gente tem que honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível, dando o nosso melhor, buscando o resultado o tempo todo”, salientou.

“Esse é o DNA do Botafogo, essa é a identidade do Botafogo. O respeito é muito grande, ao Seattle, ao Atlético de Madrid, ao PSG também. Mas, como você falou, do outro lado também tem um Botafogo. E a gente vai com muita fome pra essa competição, para a gente sonhar e, se Deus quiser, conquistar essa classificação. Que vai ser algo histórico para o clube, algo inédito. De todas as formas, acho que a nível mundial, a nível financeiro, enfim, é algo muito importante para o clube essa competição. Então, a gente tem que se preparar bem para fazer um bom mundial”, acrescentou.

Olho na agenda

Os comandados do técnico Renato Paiva estreiam no torneio diante do Seattle Sounders, dia 15, às 23h (de Brasília), no Seattle Field. Em seguida, mede forças com o PSG no Rose Bowl, dia 19, às 22h (de Brasília) e encerra a primeira fase contra o Atlético de Madrid. O confronto acontece novamente no Rose Bowl, dia 23, às 16h (de Brasília).

“O duelo da estreia será contra o Seattle Sounders, no dia 15 de junho. É um desafio muito grande. A gente não pode desmerecer essa equipe. De jeito nenhum. Nós, jogadores, a gente está preparado para esse primeiro jogo. Até para a gente começar com o pé direito. Então é muito importante a gente entrar concentrado e fazer um grande jogo, conquistar nossos primeiros três pontos, para vir a confiança. E a gente se preparar bem para esses dois grandes jogos”, concluiu.

