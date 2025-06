Alexsandro diz ter abdicado de muito para chegar à Seleção: ‘Tudo valeu a pena’

Estreante na Seleção e com a emoção à flor da pele. Assim, Alexsandro concedeu sua primeira entrevista coletiva após ser convocado pela Seleção Brasileira. E logo em sua primeira pergunta, o defensor se apresentou para aqueles que ainda não conhecem o destaque do Lille, da França.

“Sou do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. Tive um percurso pequeno no Brasil. Joguei no Bonsucesso, Flamengo, depois fui para a Europa. Saí do Flamengo, passei um ano e meio fazendo testes. Não consigo nenhum clube no Brasil. Fui para a terceira divisão, joguei por três anos. Segunda, subo para a primeira. E depois o Lille. Muitos aprendizados, momentos difíceis, cresci muito. Não teria chegado à seleção sem passar por isso. Estou muito feliz. Abdiquei de muita coisa, saí do Brasil novo. Tudo valeu a pena”, disse Alexsandro.

Além disso, o zagueiro confessou estar um pouco nervoso com seus primeiros treinos na Seleção Brasileira, mas que vem aprendendo bastante com Carlo Ancelotti.

“Traz novas ideias, foi um primeiro treino. Eu estava um pouco nervoso, mas deixei tudo dentro de campo. Fiz bons trabalhos, intensos, sabendo o que temos que fazer em campo. Foi um primeiro treino muito bom para chegar no Equador e deixar tudo que ele nos passou em campo”, completou o zagueiro.

Alexsandro agora mira sequência na Seleção

Por fim, o zagueiro ressaltou que fez as oportunidades aparecerem para chegar onde está no momento e agora mira se firmar de vez com a Amarelinha.

“Meu percurso foi na Europa, pouco tempo no Brasil. Me fez crescer. Na Europa também foi difícil, sem minha família. Hoje estar na seleção é um privilégio. Poucos têm essa oportunidade. Quero agarrar, guardar, da mesma forma que eu guardei todas as oportunidades que tive na vida. Quando não tive, fiz acontecer. Trabalhar, me dedicar, ganhar meu espaço para dar continuidade na seleção”, finalizou.

Veja outras respostas do zagueiro

Testes no Brasil

“É um motivo de muita alegria. Fui resiliente, forte, e minha família e amigos estavam por trás quando eu não tive força. Não foi fácil passar por tantos clubes no Rio e fora recebendo “não”. Eu era novo, não entendia. Mas agora eu saboreio esse bom momento agora. Cresci muito em cima disso, não é mais um problema pois estou maduro e mais experiente”.

Referências

“Juan, Lucio, etc. A seguir vem esse cara que vai dar entrevista depois, o Marquinhos. Referência para mim. É um líder dentro de campo, um cara incrível. Joguei contra ele muitas vezes na França. Pudemos trocar um pouco de conversa, de camisa. É um cara muito simpático, sou muito fã. Feliz de jogar ao lado dele”.

Reação à convocação

“Foi um momento muito especial. Todo ano tem convocação, mas agora com mudança de treinador e jogadores. Aliás, é a segunda pré-lista que estou. Essa eu estava muito mais, né? Pensando que eu seria convocado. A gente para pra assistir pelos grandes jogadores, agora eu estava dentro dela. Fiz churrasco com família e amigos, nos divertimos muito. Mas também foi momento de tensão com o Ancelotti. Foi mágico. Jamais vou esquecer”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.