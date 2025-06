Marquinhos destaca ‘efeito Ancelotti na Seleção: ‘Traz uma energia’

De sorriso aberto e com a esperança de um futuro promissor para o Brasil. Assim, o experiente Marquinhos concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (03/6), no CT Joaquim Grava. O defensor, campeão da Uefa Champions League no último sábado (31/5), viu não só a positividade aumentar após a conquista, mas também as esperanças com a Seleção. Muito por conta da chegada de Carlo Ancelotti.

Na visão do defensor, a chegada do italiano traz uma energia diferente para a Seleção Brasileira e também para o torcedor, que aparenta estar mais próximo do Brasil após a contratação do treinador.

“Dá para ver aqui já que com a chegada do nosso treinador, o Carlo, traz essa energia de princípio, de algo novo que está chegando. Esse curto prazo até a Copa do Mundo, essa energia, vai ser muito importante e bom”, disse Marquinhos, que prosseguiu.

“Deixando claro que é só um start, vai depender do que fazemos dentro de campo. Tudo que mostrarmos dentro de campo, os resultados, tudo isso quando vamos ganhando, tudo isso vem mais fácil. A torcida vem junto, a imprensa… o start que ele trouxe de trazer esperança de volta com certeza é uma energia boa e é a gente fazer um bom trabalho dentro de campo”, completou.

Marquinhos se apresenta como campeão da Champions

Aliás, o defensor foi um dos últimos a se reunir com a delegação em São Paulo, junto de Beraldo e Carlos Augusto, que disputaram a final da Champions Leauge. E o zagueiro disse já estar um pouco mais comunicativo depois dos dias de festa pelo título inédito.

“A voz voltando agora um pouquinho. Mas foram dias e noites de muita emoção. Acho que vale ressaltar que foram 12 anos de Paris acreditando em um projeto desde lá de trás, quando parecia distante. Ter conseguido alcançar um objetivo da maneira que foi muito especial. Participar daquilo foi gratificante”, finalizou.

Veja outras respostas do zagueiro Marquinhos

Ancelotti

As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador que tem aqui já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a Seleção foi buscar nele. Um ano para a Copa do Mundo e dentro do PSG eu já vi que uma energia pode se mudar muito rápido e espero que aconteça aqui na Seleção também. Tive pouco contato com ele aqui, só ontem a noite e hoje de manhã e me passou algo muito bom. Com a experiência que ele tem essa adaptação vai ser muito rápido. Já vimos ele ter muita estratégia, ter os jogadores na mão, e isso é importante para uma Seleção. Linkar tudo isso é ótimo.

Capitão

“Quanto à braçadeira não falamos a isso. Todos que estão aptos querem e vai estar bem servido. Mas o grupo é muito bom, parceiro, todo mundo se ajuda muito. Conversamos muito com a galera, apoiamos, falamos de extracampo. Independente de quem for capitão, vai estar bem servido”.

Volta dos jogadores experientes

Acho que Seleção é quem está bem, quem tem personalidade, experiencia… Esse é o papel do nosso treinador, pegar esses jogadores que estão bem e formar um bom time. A Seleção está muito bem amparada quanto a isso, porque tem jogadores de grandes ligas, aqui no Brasil também. O estilo que ele quiser ele vai ter na mão e vai poder utilizar isso. Independente de idade, a modernidade hoje fez muitos começarem cedo, foi fomentado isso de renovação. Às vezes queimamos umas etapas, então é ter sabedoria nesses momentos. Se o jogador está bem, porque não ter sua chance. O futebol não tem formula secreta que diz que se convocar mais novos ou novos será campeão. No PSG fomos uns dos mais novos a ser campeão. Tem times que foram campeões com mais velhos. Essa é a mágica do futebol, basta ter sabedoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.