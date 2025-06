Ancelotti tem elenco completo em segundo treino e esboça escalação

Ancelotti comanda segundo treino com a Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Felipe Camin/Jogada10)

O técnico Carlo Ancelotti teve todos os seus jogadores convocados nesta terça-feira (03/6), na atividade realizada no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians, em sua segunda atividade como treinador a Seleção Brasileira. Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto eram os únicos que faltavam a chegar no Brasil e se juntar a delegação em São Paulo.

Aliás, antes do treino começar, o presidente da CBF, Samir Xaud, se reuniu com os jogadores e comissão técnica para um breve discurso. Além disso, o mandatário fez questão de se apresentar aos atletas, disse ser mais um torcedor fervoroso da Seleção e ressaltou a autonomia que Ancelotti terá no comando da equipe.

Samir Xaud volta ao Rio de Janeiro ainda nesta terça-feira para compromissos pessoais. Na quarta (04/6), ele viaja para Guayaquil e acompanha a delegação Brasileira para o duelo contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa.

Na atividade liberada pela imprensa, foi possível ver apenas um aquecimento com os preparadores físicos. Carlo Ancelotti acompanhou de perto a atividade e depois se reuniu com os jogadores para uma conversa, no momento que o treino foi fechado.

O treinador chegou a separar alguns jogadores com colete, fazendo um esboço da equipe que pode começar o jogo no Equador. Os atletas destacados formavam a seguinte escalação: Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andrey Santos e Andreas Pereira; Estêvão, Richarlison e Vinícius Júnior. Os goleiros fizeram um trabalho separado.

Assim, a delegação viaja para Guayaquil ainda nesta terça-feira e fará mais uma atividade na quarta, já no Equador, visando o duelo nas Eliminatórias da Copa, que acontece na quinta-feira (05/6), às 20h, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.