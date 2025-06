São Paulo vai lucrar quase R$ 500 mil com venda de Marquinhos do Arsenal ao Cruzeiro

Marquinhos saiu do São Paulo em 2022 - (crédito: Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

O Cruzeiro vai comprar o jogador Marquinhos do Arsenal, da Inglaterra. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o São Paulo, como clube formador, tem direito a aproximadamente 75 mil euros (cerca de R$ 486 mil, de acordo com a cotação desta segunda-feira, 2/6).

Marquinhos foi vendido pelo São Paulo ao Arsenal por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões pela cotação da época). A venda foi em 2022.

Quando São Paulo vendeu Marquinhos para o clube inglês, o clube não manteve nenhum percentual dos direitos econômicos do jogador. Por isso, tem direito apenas aos valores referentes ao mecanismo de solidariedade.

Marquinhos, que já estava emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano, fez todas categorias de base no São Paulo, em Cotia. Assim, a Fifa calcula um valor a ser pago para clubes formadores em negociações futuras.

O atacante deixou o São Paulo em 2022 para jogar no Arsenal. No entanto, na mesma temporada, Marquinhos foi emprestado para o Norwich City. Depois, para o Nantes, da França. Após isso para o Fluminense, até ser negociado por empréstimo também com o Cruzeiro neste ano.

Contudo, o desempenho nesta temporada fez o técnico Leonardo Jardim pedir a contratação em definitivo de Marquinhos. A tendência é de que a compra seja anunciada nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.