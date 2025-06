Com disputa pela esquerda, Flamengo deve negociar um lateral no fim do ano

Nos momentos que antecedem a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo teve uma boa notícia com o retorno de Matias Viña, depois de quase 10 meses. Diante disso, o uruguaio acirra a disputa por uma vaga na lateral-esquerda com Alex Sandro e Ayrton Lucas, mas o Rubro-Negro deve negociar um nome do setor no fim do ano. A informação é do portal “ge”.

Afinal, com tal disputa, um dos atletas ficará de fora até dos treinamentos, o que torna a movimentação inevitável para gerar espaço na folha e no grupo. No momento, o clube entende que é cedo para qualquer conclusão sobre o assunto e por isso o foco é acompanhar a evolução física de Viña.

Isso porque o jogador custou cerca de 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões na época) e mais bônus em 2024. Apesar de ter chegado com força para ser titular, não conseguiu ter regularidade, tanto que após a lesão, o Rubro-Negro foi ao mercado trazer um nome de peso para a posição.

Minutagem e disputa na lateral

Aos 27 anos, ele jogou sete minutos na goleada sobre o Fortaleza e espera ter mais espaço após o Mundial de Clubes. Ayrton Lucas, por sua vez, subiu de produção nas últimas partidas, mas sabe que os companheiros são mais badalados. Titular absolto no setor, Alex Sandro, de 34 anos, passa por um controle de carga, ainda mais agora que retornou à seleção brasileira

“É um jogador titular do Uruguai, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou… É bom ter três laterais desse nível. Aí nós podemos falar “você não acha que o elenco é muito curto?”, me perguntaram outro dia. Um deles (Alex Sandro, Ayrton Lucas e Viña) fica fora do treino, tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais”, disse Filipe Luís.

Por fim, Alex Sandro disputou 29 jogos, sendo 25 como titular, além de um gol e uma assistência, sob a batuta de Filipe Luís. Já Ayrton Lucas jogou 28 vezes, começando 18 dessas partidas, com três gols e deu duas assistências.

