Virou camisa! Título da Champions League inspira uniforme do PSG

O Paris Saint-Germain imortalizou o título inédito da Champions League com o lançamento de um uniforme comemorativo. Revelada logo após a goleada histórica sobre a Inter de Milão, a camisa traz consigo a missão de simbolizar o momento mais marcante da história do PSG. A peça, produzida pela Nike, segue o modelo tradicional da temporada, mas com detalhes exclusivos.

Na parte frontal, a camisa preserva a tradicional faixa central vermelha sobre fundo azul, acompanhada pelo escudo do clube. A estrela dourada, projetada com inspiração na Torre Eiffel, surge em cima do emblema. Já nas costas, a peça exibe o número 25, remetendo ao ano da vitória, com frases como “Champions of Europe” e “Ici c’est Paris”.

A diretoria disponibilizou a camisa comemorativa em edição limitada, e o sucesso foi imediato. Impulsionados pela euforia da conquista, os torcedores esgotaram rapidamente os estoques da cidade de Paris. Os jogadores, inclusive, vestiram a nova camisa durante as comemorações nas ruas e na cerimônia com o presidente Emmanuel Macron.

Nova era para o PSG

O lançamento do uniforme ocorre em um momento de transição para o clube parisiense. Sob o comando de Luis Enrique, a equipe dominou a final com atuações marcantes de jovens talentos como Desiré Doué e Mayulu. Mesmo sem contar com figuras midiáticas como Neymar, Messi ou Mbappé, o elenco alcançou um desempenho técnico e coletivo irrepreensível, encerrando o torneio com a maior goleada da história em uma decisão de Champions.

Desde os minutos iniciais, a equipe comandada por Luis Enrique impôs intensidade e organização, sufocando os italianos e construindo o placar com autoridade.

Desiré Doué, de apenas 19 anos, brilhou ao marcar dois gols e dar uma assistência, tornando-se peça central do triunfo parisiense. Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu completaram o marcador em uma noite que consagrou o projeto esportivo do PSG após anos de investimentos pesados.

