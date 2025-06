Em tempo de indefinição, Rodrygo estrela campanha global com foco no ‘poder das pausas’

A Powerade lançou recentemente a campanha global “Pausa é Power” com foco no impacto positivo das pausas conscientes na rotina de atletas. Estrela da ação, Rodrygo Goes protagonizou o filme “My First Love” para apresentar, de forma mais íntima, desde sua infância no futsal ao alto rendimento exigido nas ligas europeias. Isso, evidentemente, voltado aos seus momentos de introspecção — seguindo o objetivo do projeto.

A campanha, aliás, simboliza uma nova etapa da Powerade, em que reafirma seu compromisso com atletas e projeta presença significativa nas principais competições globais. A marca estará nos bastidores do Mundial de Clubes da FIFA, além das Copas do Mundo masculina e feminina de 2026 e 2027, respectivamente. Bem como nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028.

Com liderança criativa da Ogilvy e desenvolvimento coordenado pela WPP Open X, a campanha envolveu diversas agências globais e regionais, incluindo Octagon Brazil e VML. Lamine Yamal também participa da campanha, representando as novas gerações e incorporando os mesmos valores de disciplina, reflexão e superação pessoal.

Rodrygo, inclusive, vive um momento de introspecção dentro e fora das quatro linhas. Após 15 gols e nove assistências em 51 partidas na temporada, o atacante pode se despedir de Madrid caso siga insatisfeito especialmente com o reconhecimento. A decisão dependerá exclusivamente de uma conversa com Xabi Alonso, sucessor de Ancelotti na comissão técnica.

Vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrygo Goes – RG ?????????????? (@rodrygogoes)

Futuro de Rodrygo em Madrid

O jogador deseja ouvir diretamente de Xabi Alonso quais os planos para equipe e, principalmente, se terá o protagonismo desejado no sistema tático que será implementado. Enquanto isso, especulações sobre uma possível saída ganham força, sobretudo diante do interesse crescente de clubes da Premier League.

Segundo o jornal espanhol “As”, três gigantes do futebol inglês monitoram atentamente a situação do camisa 11 merengue: Chelsea, Arsenal e Manchester City. O clube comandado por Pep Guardiola demonstrou especial apreço pelo futebol do brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.