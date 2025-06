Bruno Fernandes, do United, recusa proposta milionária do futebol árabe

Um dos principais nomes do Manchester United, Bruno Fernandes tem chamado a atenção do futebol árabe. Assim, o Al-Hilal apresentou uma proposta de cerca de 100 milhões de libras (R$ 770 milhões). No entanto, o português recusou um salário, que estima-se poderia chegar a 700 mil libras (R$ 5,4 milhões) por mês.

Dessa forma, o jogador segue como capitão dos Red Devils, com contrato até 2027, tendo opção de renovar por mais um ano. Mesmo com a possibilidade de quase triplicar o salário, o meio-campista optou por permanecer no futebol inglês.

A conturbada temporada do Manchester United não foi um fator decisivo, visto que a equipe encerrou a Premier League apenas na 15ª colocação e perdeu a decisão da Liga Europa, contra o Tottenham. O técnico Rúben Amorim, que tem uma boa relação com o atleta, segue confiante na permanência de seu capitão na próxima janela.

“Acho que não foi a última partida dele pelo United. Não tenho certeza, ninguém sabe, mas eu acho que não”, disse o comandante após o amistoso contra Hong Kong na última sexta-feira (30).

“Ele está dizendo ‘não’ para muitas coisas, mas isso mostra que ele quer vencer, que é muito bom e precisa estar na melhor liga do mundo. Claro que em muitos jogos desta temporada, ele ficou muito frustrado, mas sabe o que estamos fazendo. A sensação que tenho sempre que falo com ele é que quer continuar no Manchester United com certeza”, completou.

Por fim, o jogador, de 30 anos, marcou 98 gols e deu 87 assistências em 290 jogos em todas as competições desde que se transferiu do Sporting para o United.

