Dupla de titulares do Inter se torna motivo de apreensão por lesões

Rafael Borré (esquerda) volta a sofrer com lesão. Fernando pode retornar a ficar à disposição do Inter por contusão grave no joelho direito somente no ano que vem

A ausência de peças disponíveis no elenco volta a assombrar o Inter. Afinal, o volante Fernando e o atacante Borré sofreram lesões na derrota para o Fluminense, no domingo (1º). Segundo o portal ‘Gaúcha ZH’, o camisa 5 sofreu uma lesão grave no joelho direito. Já o colombiano tem problema muscular no abdômen. Assim, o clube deve alterar seu planejamento no mercado e se dedicar a encontrar opções.

Fernando precisou de substituição ainda na primeira etapa contra o Flu por causa de dores no joelho direito. Segundo o clube gaúcho, o prazo de recuperação pode variar entre quatro a seis meses. Ou seja, Fernando, que já iniciou o tratamento, corre o risco de não atuar mais pelo Colorado nesta temporada. Com isso, haverá uma indefinição, já que o seu contrato expira em dezembro.

Borré sofre com frequentes lesões em primeira parte da temporada

Com relação a Borré, o atacante passa por um período complicado. Afinal, depois de ficar sem condições de atuar por pouco mais de um mês novamente sofreu uma contusão, dessa vez na região abdominal. Assim, o camisa 19 foi cortado da convocação da seleção colombiana. Por sinal, o colombiano provavelmente não estará à disposição do Colorado para o duelo contra o Atlético. O último compromisso dos gaúchos antes da paralisação para a disputa do novo Mundial de Clubes ocorrerá no dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Inter sofre com extensa lista de baixas

A expectativa é de que Borré volte a ter condições de atuar somente em julho, depois da parada na temporada. Uma recente contusão muscular na coxa esquerda fez o colombiano ser ausência por oito jogos. Ele retornou no sacrifício para o embate decisivo com o Bahia pela Libertadores. No compromisso seguinte, o atacante teve novo problema. Inclusive, outra possível baixa é do atacante Vitinho, com suspeita e um trauma no braço direito. Vale relembrar que o clube já havia anunciado a contusão muscular na coxa esquerda do lateral-esquerdo Bernabei. A propósito, a expectativa é de que o argentino também seja baixa em alguns compromissos depois da paralisação na temporada pela gravidade da contusão.

Desta forma, a lista de jogadores indisponíveis provavelmente chegará a 11: o goleiro Rochet, os laterais Bruno Gomes e Bernabei, os zagueiros Mercado e Victor Gabriel, o volante Fernando e os atacantes Vitinho, Carbonero, Ricardo Mathias, Valencia, Borré e Lucca Drummond.

