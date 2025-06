Botafogo negocia a contratação do atacante Arthur Cabral, do Benfica

O Botafogo segue ativo no mercado para reforçar o elenco na sequência da temporada. Nesse sentido, o clube tem conversas avançadas para contratar o centroavante Arthur Cabral, que pertence ao Benfica, de Portugal. Ele surge como possível substituto de Igor Jesus, que está próximo de deixar o Alvinegro e assinar com o Nottingham Forest. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a proposta gira em torno de 5 milhões de euros – quase R$ 100 milhões na cotação atual. Vale lembrar que o atacante está no radar do scout do Glorioso desde a temporada passada e agora surge como uma opção de mercado.

No momento, portanto, as conversas avançaram e existe um otimismo para o desfecho positivo. A diretoria acredita que seja o atleta ideal para a posição, por ter experiência internacional e características que chamam a atenção.

Recentemente, em fevereiro, Arthur Cabral recebeu uma proposta de empréstimo do West Ham, da Inglaterra, mas não concretizou o acordo. Na ocasião, o Benfica só aceitava negociá-lo em definitivo por 20 milhões de euros – cerca de R$ 121 milhões na época.

Formado nas divisões de base do Ceará, o atacante teve uma passagem pelo Palmeiras antes de se transferir para o Basel em 2019. Em seguida, na temporada de 2022, acertou com a Fiorentina. Assim, ficou por um ano e meio no futebol italiano até assinar contrato com o Benfica, onde marcou 18 gols em 77 jogos.

Por fim, o Botafogo contratou três centroavantes em 2025: Mastriani, Rwan Cruz e Elias Manoel, porém nenhum deles ainda rendeu o esperado. Agora, o foco é na titularidade, com a iminente saída de Igor Jesus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.