Botafogo lança novo primeiro uniforme para sequência da temporada

O Botafogo apresentou, nesta terça-feira (3), o novo primeiro uniforme para a sequência da temporada (2025/26). Assim, em parceria com a Reebok, o clube lançou a nova camisa, que resgata os anos 90 com a alegria, irreverência e a personalidade daquele geração. A conquista do Brasileirão de 1995 serviu de inspiração para a nova coleção, intitulada ” Aura 90 – Os Campeões estão de volta!”.

Dessa forma, o Alvinegro estreia o uniforme nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília). O time encara o Ceará, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.

Presença de nomes marcantes da conquista

O anúncio contou com a presença de alguns atletas que fizeram parte daquela campanha histórica. Dentre eles, a dupla de ataque Donizete Pantera e Túlio Maravilha e o ex-zagueiro Wilson Gottardo. Nesse sentido, eles estiveram no vídeo de divulgação ao lado do atual elenco alvinegro.

NOSTALGIA E MODERNIDADE! ????????? O novo Uniforme I da temporada 2025/26 conecta a paixão de ser um escolhido com a identidade do Mais Tradicional! ???????????? Camisas à venda nas lojas físicas da @botafogo_store! Em breve, no site oficial da loja alvinegra e da Reebok! ???? #Aura90 pic.twitter.com/3r9Z1uCvpA — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 3, 2025

“O lançamento do novo Uniforme I – Aura 90 – “Os Campeões estão de volta!” vai além da estética para representar a conexão emocional da paixão do torcedor com a identidade do Botafogo em uma era de glórias. A parceria com a Reebok nos permite explorar de maneira autêntica e inovadora. Fazer esse resgate de um passado vitorioso para inspirar nosso presente e futuro”, ressaltou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

“Com um DNA ousado e criativo que marcaram os anos 90, a Reebok traz esse espírito para cocriarmos com o Botafogo uma coleção que respeita a tradição, mas que também conversa com o torcedor de hoje. ‘Os Campeões estão de volta’ não é só um slogan, é um convite para trazer à tona emoções do passado em uma camisa que transcende gerações”, destacou Camila Pinheiro, Gerente de Marketing da Reebok.

Por fim, o clube carioca apresentou também a nova camisa de goleiro. O uniforme será predominantemente azul, com detalhes em preto e verde. A torcida, inclusive, já pode adquirir as novas peças nas lojas físicas da Botafogo Store e em breve nos sites da Reebok e do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.