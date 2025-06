Botafogo negocia retorno do ídolo Gatito Fernández

O Botafogo foi ao mercado e tenta contratar o goleiro Gatito Fernández. Ele foi procurado nas últimas semanas e gostou das conversas com a diretoria. Por isso, há uma possibilidade real de o paraguaio voltar a defender o time carioca.

Gatito, aliás, deixou o Botafogo no fim do ano passado, após a brilhante temporada em que o Glorioso conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Sem renovar contrato, ele acertou com o Cerro Porteño, clube que o revelou no Paraguai. Até agora, o goleiro disputou 17 partidas, mas está há um mês no banco de reservas. A informação é do portal ge.

Um dos motivos que podem levar ao retorno de Gatito é a lesão de Léo Linck, reserva imediato de John, que sofreu uma contusão no ombro esquerdo. Assim, a diretoria entende que é necessário contar com um jogador mais experiente no elenco que disputará o Mundial de Clubes. O Botafogo está no Grupo B, ao lado de PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

A identificação de Gatito com o clube e o fato de ser um jogador experiente, que conhece bem o elenco alvinegro, pesam a favor de seu retorno. Ele chegou ao Botafogo em 2017 e ficou até 2024, tornando-se o estrangeiro com mais partidas na história do clube.

