Flamengo vê ‘caminho certo’, mesmo com oscilações no primeiro semestre

Flamengo tem números positivos no primeiro semestre do ano - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo fechou o primeiro semestre de forma positiva, apesar do futebol vistoso no início do ano não estar sendo regular nas partidas. No entanto, a equipe comandada por Filipe Luís está mais resultadista do que nunca. Mas em contramão a maioria das partidas, o Rubro-Negro atropelou e venceu por 5 a 0 o Fortaleza, no Maracanã, na despedida do time antes do início do Mundial de Clubes.

“Conquistamos os títulos que estavam em jogo até o momento, estamos vivos em todos torneios, lideramos o Brasileiro, com melhor saldo de gols, melhor defesa e ataque. Isso reforça a convicção que tenho sobre a minha ideia, sobre o que acredito no que a equipe precisa para conquistar os resultados que precisamos para sermos campeões. Indica que estamos no caminho certo, superamos barreiras e fizemos um primeiro semestre excelente. Depois de dois meses e meio, terei um dia livre. Vamos seguir”, disse Filipe Luís.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a liderança e conta com o melhor ataque (24 gols) e a melhor defesa do Brasileirão (apenas quatro gols sofridos). Nas competições mata-matas, o clube segue bem vivo, apesar dos obstáculos. Na Libertadores, o Fla avançou de fase na segunda posição do Grupo C após vitória dramática sobre o Táchira, no Maracanã. Antes disso, o time, aliás, perdeu em casa para o Central Córdoba, o que complicou as coisas para o time. Nas oitavas, encara o Internacional (decide fora de casa).

Na Copa do Brasil, o time carioca encontrou dificuldades no jogo de ida, mas eliminou o Botafogo-PB na terceira fase. Agora, o Rubro-Negro irá enfrentar o Atlético-MG nas oitavas de final e jogará o segundo jogo fora de casa, assim como na Libertadores.

No total, a equipe rubro-negra fez 35 jogos, com 23 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. São 68 gols marcados e 17 gols sofridos. Os números correspondem 73,3% de aproveitamento.

Títulos do Flamengo no início do ano

Ainda neste ano, o Flamengo levantou duas taças sobre rivais do Rio de Janeiro. O primeiro foi no clássico contra o Botafogo, quando venceu o rival na decisão da Supercopa do Brasil. Posteriormente, conquistou os troféus da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. O segundo, aliás, foi diante do Fluminense. Neste período, o time de Filipe Luís viveu um grande momento com intensidade.

E o Mundial de Clubes?

O Flamengo viaja no dia 11 de junho para os Estados Unidos. O time, aliás, fará dois jogos na Filadélfia, contra Espérance e Chelsea, nos dias 16 e 20, respectivamente. Depois, a delegação, assim, viaja a Orlando para encarar o Los Angeles, no dia 24.

