Plano do Inter é fechar com cinco reforços para suprir carências no elenco

As eventuais classificações na Copa do Brasil e Libertadores para o Inter, além de consolidar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, estão ligadas à chegada de reforços. Isso porque o entendimento é que haja a necessidade em qualificar o elenco, bem como suprir a escassez de opções por contusões. A diretoria e a comissão técnica não estipularam um prazo para concluir as tratativas para novos jogadores. Ao mesmo tempo, a missão será sacramentar a contratação de cinco novas peças.

As posições que são prioridades a serem reforçadas são lateral-direito, zagueiro, volante, ponta e atacante que jogue centralizado. A única tratativa que está em estágio mais avançado é com o lateral-direito Alan Benítez, com uma assinatura de um pré-contrato. Afinal, o paraguaio está em reta final de contrato com o Cerro Porteño. Por sinal, tal tipo de negociação será um padrão das movimentações. Até porque o clube dará preferência a alvos que encaixem na sua situação financeira. No caso, oportunidades de mercado, pois alguns jogadores ficarão livres no mercado a partir do dia 30.

A única exigência é que estas contratações estejam disponíveis para os embates pelas oitavas da Copa do Brasil contra o Fluminense, e pela Libertadores contra o Flamengo. Por isso, a direção do Internacional não tem pressa para fechar negociações. Também não houve o estabelecimento de uma data limite para concluir as tratativas.

Avaliação interna do Inter cita maratona desgastante como principal prejuízo para rendimento

A concepção interna no Colorado é que a crise de opções no elenco foi motivada pela maratona exaustiva de jogos na primeira metade da temporada. Com isso, houve um prejuízo ao desempenho da equipe. O Internacional contará com duas janelas para contratar jogadores. A primeira está aberta desde a último domingo (01/06) e vai até a próxima terça-feira (10/06). Trata-se de um período extra para clubes que vão disputar o novo Mundial de Clubes. Apesar disso, dá a chance de outras agremiações brasileiras regularizarem contratações que já tinham um acordo adiantado.

Posteriormente, o segundo momento para contratações se inicia em 10 de julho e vai até 2 de setembro. O Inter enfrenta o Atlético em seu último compromisso antes da paralisação na temporada, no dia 12 de junho. Depois da disputa do novo Mundial de Clubes, o seu duelo seguinte é contra o Vitória, no Beira-Rio. A propósito, não há uma oficialização de data. Em um primeiro momento, acredita-se que ocorra no dia 12 ou 13 de julho. O Colorado, aliás, dará alguns dias de recesso aos atletas e a reapresentação está marcada para o dia 28 de junho.

