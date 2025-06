Fluminense irá inaugurar novo estúdio de TV no Maracanã

Novo estúdio do Fluminense no Maracanã - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense inaugura, nesta quarta-feira (4), o novo estúdio da TV do clube, que deixará as Laranjeiras e irá para o Maracanã. Assim, o novo espaço fará parte da reformulação da FluTV, que contará com uma nova programação e equipe. Com a presença no Mundial de Clubes, o Tricolor aproveitou para avançar com o projeto.

Além disso, a programação será renovada com novo modelo de pré-jogo e outros programas. Dois deles, inclusive, já estão bem estruturados e pretendem trabalhar com influenciadores e parte do elenco.

Quem conheceu o estúdio antes mesmo da estreia foi o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Afinal, o italiano foi ao Maracanã acompanhar a partida do Flamengo contra o Fortaleza e assistiu ao jogo justamente do local.

A reforma aconteceu em parceria com uma empresa que já entregou espaços como esse para o SporTV, NBA e TV Globo. Diante disso, a FluTV também reformulou parte da equipe, com novos editores, cinegrafistas e produção.

Por fim, a estreia será justamente no duelo entre Fluminense e Borussia Dortmund, válido pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, que acontece no próximo dia 17, às 13h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.