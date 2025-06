Seleção pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta Data Fifa; veja cenários

Treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira no CT do Corinthians - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira pode confirmar a vaga para a Copa do Mundo 2026 já nesta Data Fifa. Na quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, o Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5), fora de casa. Depois, na terça, recebe o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os jogos, afinal, marcarão os primeiros duelos de Carlo Ancelotti à frente da equipe brasileira.

Carlo Ancelotti, aliás, já esboçou uma equipe titular no treino desta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava. Assim, a delegação viaja para Guayaquil ainda nesta terça-feira e fará mais uma atividade na quarta, já no Equador, visando o duelo nas Eliminatórias da Copa, que acontece na quinta-feira (05/6), às 20h, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Veja os cenários da Seleção Brasileira:

Duas vitórias: A Seleção se aproxima da vaga para Copa do Mundo. Neste cenário, o Brasil chegará a 27 pontos. Para carimbar o passaporte, bastaria que a Venezuela, sétima colocada com 15 pontos, não ganhasse uma de suas partidas, contra Bolívia (casa) e Uruguai (fora). Assim, a Seleção se garante pelo menos na repescagem da Copa, independentemente dos resultados dos outros confrontos.

Vitória e empate: O Brasil precisaria torcer para que a Venezuela perca uma das suas partidas. A Bolívia, atualmente em 8ª na tabela, com 14 pontos, não pode vencer seus dois jogos: Venezuela e Chile.

Derrota e empate: Neste caso, a Venezuela não pode ganhar nenhuma das partidas da rodada, e a Bolívia só pode somar, no máximo, três pontos nos dois jogos. Aliás, as seleções duelam entre si. Ou seja, se ganhar da seleção vinotinto, tem que perder para o Uruguai. Caso dê empate, não pode ganhar da seleção celeste.

Dois empates: Assim, a Seleção teria que torcer para um empate entre Venezuela e Bolívia na próxima rodada. Além disso, precisa que os venezuelanos percam para o Uruguai, e, os bolivianos não vençam o Chile.

