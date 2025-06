Com sorteios realizados, veja como está o calendário do Vasco

Os sorteios da última segunda-feira (2) definiram boa parte do calendário de próximos jogos do Vasco. Na Copa do Brasil, o time terá como adversário o CSA, da Terceira Divisão do futebol nacional. Já na Sul-Americana, o clube já sabia que enfrentaria o Independiente del Valle-EQU em jogos válidos pelos playoffs da competição – fase anterior às oitavas de final.

Dessa forma, o Vasco, que ainda tem um compromisso antes da paralisação do futebol para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, já sabe seus primeiros duelos após o retorno das competições. Confira com o Jogada10, então, como está o calendário de jogos do Cruz-Maltino.

O Vasco viaja a São Paulo onde enfrenta o Tricolor paulista no MorumBis, na quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão. Depois disso, a equipe de Fernando Diniz entra em uma espécie de férias, voltando às atividades no dia 22 de junho. Somente em 11 de julho, o Vasco volta a campo.

Será quando as competições nacionais retornam após a paralisação para o Mundial. E quis o destino que o Cruz-Maltino enfrentasse logo um dos participantes do torneio: o Botafogo, em Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Assim, com este compromisso, o Gigante da Colina dará início a uma nova maratona de jogos, já que é um dos apenas nove times vivos em três competições simultâneas. Afinal, quatro dias depois de enfrentar o Botafogo, o time começa a definir sua vida na Sul-Americana perante o Independiente del Valle, pelo jogo de ida dos playoffs, em Quito.

Jogos adiados

Algo importante de salientar é que, por participar do citado playoff da Sula, o Cruz-Maltino terá dois jogos do Brasileirão adiados. São os compromissos contra Juventude e Bahia, pelas rodadas 14 e 16 respectivamente. Assim, o time ficará por um bom período com duas partidas a menos em relação a boa parte dos adversários de liga nacional.

Após iniciar a disputa com o Del Valle, o Vasco se volta para o Brasileirão, onde enfrenta o Grêmio, em casa, pela 15ª rodada. O jogo será em 18 de julho, três dias depois do duelo de ida contra os equatorianos. Depois, no dia 22, o clube da Zona Norte recebe o Del Valle em São Januário para saber se avança de fase. Caso positivo, enfrentará o Mushuc Runa, também do Equador, nas oitavas.

Já no dia 25, o Vasco enfrenta o Inter, fora, pela 17ª rodada do Brasileirão. O puxado mês de julho se encerra com a ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CSA, em Alagoas. Tal duelo está previamente marcado, afinal, para o dia 30.

Calendário dos próximos jogos do Vasco

12/06 – vs São Paulo (f), 12ª rodada do Brasileirão

11/07 – vs Botafogo (c), 13ª rodada do Brasileirão

15/07 – vs Independiente del Valle-EQU (f), jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

18/07 – vs Grêmio (c), 15ª rodada do Brasileirão

22/07 – vs Independiente del Valle-EQU (c), jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana

25/07 – vs Inter (f), 17ª rodada do Brasileirão

30/07 – vs CSA (f), jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

