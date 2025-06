Grêmio e Lyon debatem molde de transação pelo zagueiro Adryelson

O Grêmio deu início a conversas com o Lyon para tentar fechar um acordo pelo zagueiro Adryelson, de 27 anos. O defensor atualmente defende o Anderlecht por empréstimo, mas o vínculo expira em junho. Na atual etapa das tratativas, o Tricolor gaúcho e o clube francês debatem qual seria o modelo ideal para a negociação.

Até porque o Lyon ainda não comunicou se aceitará ceder Adryelson por empréstimo ou somente liberá-lo em definitivo. Mesmo que alguns detalhes ainda estejam sendo discutidos, o Imortal se apoia em um fator para concretizar a transferência. No caso, a boa relação entre os dirigentes do Grêmio e os administradores do grupo Eagle, que tem John Textor como um dos proprietários. O defensor é um dos principais alvos para a zaga, ao lado de Johan Romaña, do San Lorenzo, da Argentina. O Imortal estuda voltar a concentrar esforços em fechar com o colombiano, depois de fazer três investidas na primeira janela de transferências do ano.

Adryelson não é considerado uma peça útil para o Lyon. Apesar disso, há a compreensão de que o zagueiro conta com prestígio. Em dezembro do ano passado, o Cruzeiro tentou a contratação do atleta. Na ocasião, o clube francês estipulou que aceitava liberá-lo com o pagamento de dez milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação do período). O entendimento é de que houve mudança neste cenário. Afinal, avaliação de pessoas com envolvimento na negociação indica uma quantia inferior para vendê-lo, neste momento.

Antigo interesse de Grêmio por Johan Romaña

Em um primeiro momento, a diretoria gremista não admite a possibilidade em voltar seus esforços para tentar fechar com Johan Romaña. Apesar disso, a imprensa argentina repercute que há a chance do San Lorenzo aceitar vender o defensor colombiano desta vez.

Vale relembrar que o seu contrato é válido até dezembro de 2026. Na primeira janela de transferências de 2025, o Tricolor gaúcho realizou três ofertas ao clube argentino e tentar convencê-lo a liberar o jogador. A última investida girava em torno de 4,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 26 milhões) pelos 80% dos direitos econômicos.

