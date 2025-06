Regra de dois toques no pênalti é alterada após discussão na Champions League

Nesta terça-feira (03), o Conselho Internacional da Associação de Futebol (Ifab) anunciou uma nova regra para casos em que o jogador toca duas vezes na bola durante a cobrança de um pênalti. A partir de agora, se o atleta fizer o gol após esse tipo de lance, a arbitragem deverá mandar repetir a penalidade. Caso ele perca, o jogo seguirá normalmente.

A discussão começou após o duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League. Na ocasião, Julián Álvarez escorregou e tocou na bola duas vezes durante a cobrança. Apesar de ter feito o gol, o árbitro anulou a jogada.

Mesmo quando o segundo toque acontece acidentalmente, a responsabilidade de identificar a infração cabe à arbitragem. A mesma lógica se aplica quando a bola bate na trave e o próprio cobrador finaliza na sequência.

A decisão gerou polêmica, principalmente devido à tecnologia das bolas com chip, que detectam qualquer movimento. Até hoje, as competições que adotaram esse recurso foram a Copa do Mundo de 2022 e a Eurocopa do ano passado.

Um trecho da publicação do Ifab explica a mudança no pênalti

“(Quando) o cobrador de pênaltis chuta acidentalmente a bola com os dois pés simultaneamente ou a bola toca o pé, ou a perna que não chutou imediatamente após o chute: Se o chute for bem-sucedido, ele será repetido. Se o chute não for bem-sucedido, um tiro livre indireto é concedido (a menos que o árbitro use a vantagem quando claramente beneficia a equipe defensora) ou, no caso de pênaltis (decisão por pênaltis), o tiro é considerado perdido.”

No confronto, o Real garantiu a vaga na fase seguinte. O árbitro consultou o VAR, que confirmou ambos os toques após o escorregão de Julián. O replay deixou claro o erro na execução da cobrança.

A tecnologia Connect Ball conta com um sensor instalado no centro da bola, que registra 500 dados por segundo por meio de sensores internos.

