Fluminense renova contrato de volante Fabinho, do sub-20

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (3) a renovação de contrato do volante Fabinho, de 19 anos. O jovem, que ainda não estreou pelos profissionais, assinou o vínculo no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Segundo o próprio anúncio, aliás, o novo contrato vai até o fim de 2027. Ao site do clube, Fabinho revelou realizar um “sonho” por renovar.

“Estou muito feliz em renovar contrato com o Fluminense ao lado dos meus empresários e da minha avó, que é a pessoa mais importante que tenho na vida. Era uma meta que eu tinha a cumprir desde o meu primeiro contrato com o clube. Fico contente com as oportunidades que venho recebendo e espero estrear em breve no futebol profissional. É meu sonho”, afirmou o jovem.

Natural de Monte Alegre (MG), Fabinho foi relacionado pela primeira vez para uma partida entre os profissionais em 2025. O volante chegou ao Fluminense em 2017, aos 11 anos, e desde então se destacou nas categorias de base. Na atual temporada, aliás, possui 14 jogos entre Copinha, Brasileirão Sub-20 e Copa Rio Sub-20.

Ao longo da formação, acumulou convocações para seleções brasileiras de base e importantes conquistas como capitão da talentosa geração de Moleques de Xerém nascida em 2006. Tais títulos incluem o Campeonato Carioca e a Recopa Sub-17 de 2023, além do Torneio Leonel Sánchez Lineros Sub-18 de 2024.

