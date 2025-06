Vídeo exibe reencontro de Mbappé com ex-companheiros do PSG após título da Champions

Após a conquista inédita do Paris Saint-Germain na Champions League, quem deu os parabéns pessoalmente para alguns dos jogadores foi Mbappé, que defendeu o clube francês por sete temporadas e deixou a equipe no início da última temporada. Eles se reencontraram para defender a França, pela Liga das Nações.

Assim, o atual atacante do Real Madrid se reencontrou com o defensor Lucas Hernández, o meio-campista Zaïre-Emery, e os atacantes Barcola e Dembélé na concentração da França. Além deles, Doué também está convocado, mas não jogou com Mbappé quando ele estava no time francês.

Vale ressaltar ainda, que o técnico Didier Deschamps pediu uma salva de palmas para os atletas do PSG na concentração. Enquanto Mbappé estava muito feliz e fez brincadeiras com todos os cinco. Por outro lado, o jogador do Real Madrid ainda provocou Marcus Thuram, que defende a Inter de Milão e ficou com o segundo lugar.

No entanto, Deschamps também fez questão de exaltar Thuram e o defensor Pavard: “Esse é o mais alto nível do futebol mundial, e apesar de todos quererem ganhar, nem sempre isso acontece”.

Mbappé sem Champions

Mbappé defendeu o Paris Saint-Germain por sete temporadas, mas não conseguiu conquistar a Champions League com a equipe. Neste período, aliás, nomes como Messi e Neymar também chegaram a defender a equipe. No entanto, o mais perto que Mbappé chegou foi na vice-liderança, em 2020, quando o PSG perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique.

Pelo Paris Saint-Germain, portanto, foram 303 partidas em que ele marcou 249 gols e contribuiu com 58 assistências. Além disso, conquistou 15 títulos pelo clube francês.

No início da última temporada, o craque francês se transferiu para o Real Madrid, que vinha de um título na competição. Porém, nesta temporada, com o jogador, o clube espanhol caiu nas quartas de final.

