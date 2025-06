Pedrinho destaca ‘compromisso’ ao ser chefe de delegação da Seleção

Chefe da delegação da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, Pedrinho, presidente do Vasco, foi apresentado nesta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava. O dirigente frisou o compromisso e responsabilidade no cargo. Além disso, ele agradeceu ao presidente da CBF, Samir Xaud, e ao executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

“Pedrinho será chefe da delegação nestes dois jogos. Com honra, o presidente Samir fez este convite. Pedrinho estará conosco representando também o Vasco da Gama”, apresentou Rodrigo Caetano.

“Quero agradecer ao presidente Samir, ao Rodrigo Caetano, que é um grande amigo, e a CBF pela oportunidade de ser chefe da delegação nestes dois jogos. Um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Espero que a gente tenha sucesso”, disse o dirigente do Vasco.

Durante o treino da Seleção Brasileira, Pedrinho também presenteou o mandatário Samir Xaud com uma camisa do Vasco. O convite, aliás, partiu da CBF. Pedrinho, assim, aceitou e estará com a Seleção nos primeiros jogos de Ancelotti no cargo. É uma prática comum a entidade convidar presidentes de clubes para serem chefes de delegação a cada Data Fifa.

O presidente do Vasco tem boa relação com os dirigentes da CBF. O Cruz-Maltino, afinal, foi um dos clubes que apoiou a candidatura de Samir Xaud.

Com Pedrinho nos bastidores, o Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil, e na terça-feira seguinte (10), recebe o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília). Ambos jogos, afinal, serão pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

