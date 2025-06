Ex-árbitro na Inglaterra inicia nova carreira após demissão por polêmicas

O ex-árbitro David Coote tornou-se entregador na Inglaterra. A PGMOL, instituição que é responsável por administrar a arbitragem no país, comunicou o seu desligamento em dezembro do ano passado. O profissional também sofreu uma suspensão de 16 meses aplicada pela Uefa, que será vigente até junho de 2026.

As principais causas para demissão foram as polêmicas envolvendo Klopp e o uso de drogas. Neste primeiro episódio, houve a divulgação de um vídeo em que David ofende e faz duras críticas ao ex-técnico do Liverpool. O árbitro também sofreu acusações de promover uma festa repleta de drogas ao mesmo tempo em que exercia sua função como juiz.

No caso, durante uma partida da Copa da Liga da Inglaterra. Coote admitiu ser usuário de drogas em uma entrevista. Entretanto, justificou o consumo das substâncias pela pressão que sofria por esconder sua homossexualidade em um ambiente machista e preconceituoso como o do futebol.

“A minha sexualidade não é a única razão que me levou a estar nessa posição. Mas não estou a contar uma história autêntica se não disser que sou homossexual e que tive grandes dificuldades em esconder isso. Escondi as minhas emoções quando era um jovem árbitro e escondi também a minha sexualidade, uma boa qualidade como árbitro, mas uma péssima qualidade como ser humano. Isso levou-me a toda uma série de comportamentos”, revelou David.

Ex-juiz sofreu acusações de envolvimento em apostas na Inglaterra

Além disso, o jornal inglês “The Sun” tornou público outro registro. Na oportunidade expôs a ingestão de cocaína por Coote durante a disputa da edição de 2024 da Eurocopa. Após isso, a PGMOL alegou que houve a ligação de novas denúncias ao profissional.

David também foi alvo de investigações por denúncia em que seria autor de outras práticas ilícitas. Entre elas, debateu se o ex-árbitro planejou dar cartão amarelo para jogador do Leeds, em outubro de 2019, na Segunda Divisão do campeonato nacional na Inglaterra.

Na ocasião, ele advertiu Ezgjan Alioski, que era defensor do time britânico durante o confronto com o West Bromwich. A FA (Football Association, entidade que controla o futebol local, frisou que investigava as acusações. David desmentiu que teve envolvimento em qualquer irregularidade.

