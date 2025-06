Globo tem destaque na audiência com futebol feminino

A Globo registrou recordes de audiência com a transmissão da vitória do Brasil por 3 a 1 contra o Japão pelo futebol feminino. Na última sexta-feira, as seleções se enfrentaram em um amistoso na Neo Química Arena.

O confronto, portanto, teve transmissão na TV aberta e também no Sportv, no sistema pay-per-view. Assim, em São Paulo, a partida alcançou 16 pontos de audiência e 30% de participação (share), segundo dados da Kantar Ibope Media.

Dessa forma, se tornous a maior audiência do futebol feminino na região desde setembro de 2023. O recorde de audiência na Globo até o momento era do confronto entre Corinthians x Ferroviária pelo Brasileirão Feminino. Aliás, esse índice de participação é o mais alto para amistosos da Seleção Feminina nos últimos quatro anos na praça.

No entanto, a audiência no Rio de Janeiro foi ainda maior, com 19 pontos e 34% de participação, com a maior média de audiência para o futebol feminino na cidade desde julho de 2019, quando foi ao ar a final da Copa do Mundo entre Estados Unidos e Holanda. Também foi o melhor share em amistosos da Seleção Feminina no estado nos últimos quatro anos.

Vale ressaltar, portanto, que em 2025, cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios (ou 199.313 pessoas) na Grande São Paulo, e a 48.836 lares (ou 120.893 telespectadores) no Rio de Janeiro.

Brasil x Japão

A Seleção Brasileira Feminina de futebol enfrentou o Japão em dois amistosos nos últimos dias e venceu os dois jogos. Na sexta-feira (30), o triunfo foi por 3 a 1, enquanto nesta segunda-feira (2), a vitória foi por 2 a 1, de virada.

