Alexandre Mattos chega ao Santos e tem encontro com a diretoria

Nesta terça-feira (03), o diretor de futebol Alexandre Mattos chegou ao Santos após deixar o Cruzeiro. Ele já visitou o CT Rei Pelé, mas ainda não assinou contrato com o clube. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Peixe disputa apenas essa competição no momento.

Mattos aproveitará os próximos dias para conhecer o Santos e seus funcionários antes da apresentação oficial, marcada inicialmente para o dia 12 de junho. O executivo quer se ambientar e entender melhor o novo clube antes de conceder entrevistas. O Santos aposta no trabalho dele, especialmente em negociações de mercado.

VEJA: Para renovar com Neymar, Santos quer alongar dívida por direitos de imagem

O dirigente ganhou destaque no próprio Cruzeiro, entre 2012 e 2013, mas viveu seu auge no Palmeiras, entre 2015 e 2019. Depois disso, passou por Athletico, Vasco e retornou ao Cruzeiro, sem repetir o mesmo sucesso, montando elencos de desempenho mediano. Esta será a segunda passagem dele pelo futebol paulista.

Em campo, o Santos vem de derrota para o Botafogo, na Vila Belmiro, e só volta a jogar no dia 12 de junho, contra o Fortaleza, no Castelão. Em 11 rodadas, o Santos perdeu sete jogos, venceu dois e empatou outros dois.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.