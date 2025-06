Presidente da Federação Equatoriana rebate Flamengo sobre ‘caso Plata’

Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, se pronunciou após a nota oficial do Flamengo divulgada na última sexta-feira, sobre o caso de Plata. O Rubro-Negro alegou que a seleção do Equador fez um “procedimento à revelia” do clube durante visita ao atacante para “antecipar etapas”. Além disso, não gostou da convocação do atleta.

O dirigente, afinal, afirmou que o Equador manteve comunicação com o Flamengo e que tudo o que foi feito com Plata era de conhecimento do clube carioca.

“Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastián (Beccacece) não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo (Plata) foi com o conhecimento das pessoas do clube”, disse para completar:

“Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições, o Mundial de Clubes, nesse sentido para eles, e só para eles, era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma Data Fifa, nós também temos nossas prioridades, quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele”, comentou o presidente na concentração, em entrevista à ‘Rádio Sucre’.

Procedimento médico em Plata

O departamento médico do Flamengo realizou um procedimento no joelho direito do atacante. No entanto, o DM equatoriano adotou outra postura e fez outro procedimento. Como as partes discordavam do tratamento, os procedimentos foram distintos.

Plata, afinal, sofreu o edema ósseo no joelho direito no dia 19 de abril, em clássico contra o Vasco, e não joga há 33 dias, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil. A expectativa do clube é contar com o equatoriano para a estreia no Mundial de Clubes, diante do Espérance, da Tunísia, no próximo dia 16.

Aliás, o Equador enfrenta o Brasil no dia 5 e o Peru no dia 10, ambos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.