Patrocinadora do Flamengo retoma atividades após suspensão da Fazenda

A Justiça Federal concedeu liminar que permite à Pixbet retomar suas operações, suspensas na semana passada por medida cautelar da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A decisão, assinada pelo juiz Leonardo Tavares Saraiva, garante o funcionamento normal da plataforma até nova manifestação judicial. A casa de apostas, aliás, é atualmente patrocinadora máster do Flamengo.

O Governo Federal suspendeu a Pixbet por não apresentar relatórios de segurança em até 90 dias após a concessão da autorização. No entanto, o juiz federal Leonardo Tavares Saraiva entende que a decisão não especifica se esse prazo deve ser contabilizado a partir da autorização provisória ou da definitiva.

Além disso, o magistrado reconheceu o risco de prejuízos irreversíveis, como a impossibilidade de cumprir contratos publicitários em partidas do Campeonato Brasileiro.

“A liminar reforça a importância da atuação responsável e equilibrada do poder público nas relações com o setor privado. A decisão garante segurança jurídica às empresas que seguem as regras e fortalece a confiança no ambiente regulatório brasileiro”, disse o advogado Nelson Wilians, que representa a Pixbet.

Com a liminar, a Pixbet poderá operar normalmente até uma nova manifestação da Justiça. A empresa é uma das principais patrocinadoras do futebol brasileiro. Além disso, mantém um contrato de quatro anos com o Flamengo, assinado em 2024, como patrocinadora máster do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.