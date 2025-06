Ex-atacante cita incômodo de Neymar: ???Não há ser humano que aguente???

O ex-atacante Luis Fabiano expôs a irritação de Neymar em seu retorno ao Brasil. Isso porque o antigo jogador indicou que o camisa 10 do Santos considera as reclamações que recebe como abusivas. Em participação no programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, o comentarista explicou que a decepção com a alta expectativa com sua volta ao futebol brasileiro é a principal razão para as críticas.

“Ele está sobrecarregado, é muita coisa em cima dele. Não há ser humano que aguente toda essa pressão, toda essa expectativa que foi gerada na volta do Neymar. Já voltou machucado, ficou muito tempo sem jogar. Ele precisa dar uma resposta, o contrato tá acabando”, Luis Fabiano avaliou o cenário

“Nossa é muita coisa, pode ter sido o último jogo dele (derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro). Não há ser humano que aguente, é complicado”, acrescentou o comentarista.

Santos pretende prolongar dívida antes de renovar com Neymar

O Santos não deve pagar os R$ 85 milhões em direitos de imagem para Neymar no prazo contratual. O valor mínimo estipulado no atual acordo até 30 de junho é de US$ 15 milhões. O vencimento é 30 de julho. Assim, o clube entende que poderia pagar o valor, mas quer negociar a prorrogação do contrato e o alongamento do pagamento. Para resolver a situação, já houve reunião entre o presidente Marcelo Teixeira, Neymar e Neymar pai. Posteriormente, outras conversas virão. O Peixe só arca com o salário na carteira de trabalho: R$ 4,14 milhões, que está em dia.

O clube calcula que conseguiu esses R$ 85 milhões na exploração em marketing com Neymar, mas o repasse não é obrigatoriamente automático e o clube usa o dinheiro para outros fins no dia a dia. Neymar tem direito a 75% de cada novo acordo.

