Alemanha x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Nesta quarta-feira (4), Alemanha e Portugal se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida única pela semifinal nesta Data Fifa de junho. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern e local da última decisão da Champions, que terminou com o título inédito do PSG. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga na decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis. A outra semifinal será disputada entre Espanha e França, em Stuttgart, na Alemanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Alemanha

A Alemanha está embalada após encerrar a fase de grupos na liderança de sua chave, com 14 pontos em 18 disputados.

Contudo, o técnico Julian Nagelsmann terá que lidar com alguns desfalques importantes no time alemão. Isto porque Neuer, Musiala, Rudiger, Havertz, Tim Kleindienst e Nico Schlotterbeck, lesionados, não foram relacionados para esta Data Fifa e estão fora da semifinal.

Como chega Portugal

Por outro lado, Portugal também fez uma boa campanha na primeira fase e avançou para a semifinal como líder do seu grupo. Assim como os alemães, o time comandado pelo técnico Roberto Martínez fez 14 pontos em 18 disputados e confirmou a classificação.

A grande notícia para os portugueses é que o astro Cristiano Ronaldo deve começar a partida como titular. O capitão está em busca do milésimo gol na carreira e deve comandar o ataque de Portugal na Allianz Arena.

Porém, o time tem algumas dúvidas para esta quarta-feira. Isto porque o lateral-esquerdo Nuno Mendes, um dos destaques do PSG na conquista inédita da Champions, pode ficar no banco nesta quarta-feira e dar lugar a Diogo Dalot. Por fim, no ataque, a dúvida fica por conta de Francisco Conceição ou Pedro Neto para formar o trio de ataque ao lado de Cristiano Ronaldo e Rafael Leão.

Alemanha x Portugal

Semifinal da Liga das Nações

Data e horário: quarta-feira, 04/06/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

Alemanha: Ter-Stegen; Tah, Koch e Kehrer; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz e Gosens; Gnabry e Sané. Técnico: Julian Nagelsmann.

Portugal: Diogo Costa; Semedo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes (Diogo Dalot); Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição (Pedro Neto). Técnico: Roberto Martínez.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia).

Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia).

VAR: Alen Borosak (Eslovênia).

