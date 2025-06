Braithwaite passará por reavaliação depois de uma possível fratura

Braithwaite tornou-se um motivo de preocupação para o Grêmio. Afinal, o dinamarquês sofreu uma pancada na perna direita e tem a suspeita de uma fratura na região. O elenco do Imortal se reapresenta na tarde desta quarta-feira (04/06) e o atacante passará por uma reavaliação para constatar se teve uma contusão.

A pancada forçou a sua saída de campo no segundo tempo da vitória sobre o Juventude, no último domingo (01/06). Ele foi substituído aos dez minutos, relatou fortes incômodos musculares na região e comunicou o departamento médico do clube. A imprensa até perguntou sobre o estado a Braithwaite, mas o camisa 22 não quis se aprofundar sobre o tema.

Segundo informação do portal “Gaúcha ZH”, a primeira averiguação no Alfredo Jaconi não indicou se houve fratura na perna direita. Na volta a Porto Alegre, o dinamarquês não fez novas alegações de dores aos médicos do clube.

Grêmio repete proeza que conquistou em abril do ano passado

O Grêmio apresenta indicativos que conseguirá emplacar uma reação na temporada sob o comando de Mano Menezes. Isso porque o Tricolor gaúcho já soma três vitórias consecutivas. Tal cenário possibilitou a equipe a repetir uma proeza da temporada anterior.

Afinal, os três resultados positivos ocorreram pelo Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Nos dois triunfos na competição nacional e o outro em torneio continental, o Imortal não sofreu gols. Com isso, o Grêmio alcançou feito que tinha conseguido pela última vez em abril do ano passado.

Mano inicia planejamento para realizar ajustes

Antes da paralisação na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes, o Grêmio terá mais uma partida. No caso, o time enfrentará o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em momento anterior, pela data Fifa de junho, o técnico Mano Menezes contará com 11 dias livres para fazer alguns reparos em treinos. Posteriormente a este duelo contra o Timão, o treinador contará com pelo menos mais um mês apenas com treinamentos durante a realização do novo modelo do Mundial de Clubes. Neste período, o comandante realizará correções, que exigem maior complexidade e se aprofundará na implementação do seu estilo de jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook