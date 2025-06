Seleção Brasileira embarca para enfrentar o Equador pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira embarcou para o Equador para estreia do técnico Carlo Ancelotti. Após dois treinos no CT do Corinthians, a delegação deixou São Paulo na tarde desta terça-feira (3) e deve pousar em Guayaquil às 22h (de Brasília, duas horas a mais do que o horário local).

Na quarta-feira (4), Ancelotti e sua comissão técnica comandaram o último treino antes da partida contra o Equador. A atividade será no estádio Monumental às 19h30 (de Brasília) de quarta-feria. O treinador, assim, deve definir a escalação da equipe canarinha.

Raphinha, suspenso pelo segundo cartão amarelo recebido diante da Argentina, é o desfalque certo para partida. Na atividade desta terça, Ancelotti esboçou uma escalação dos titulares: Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andrey Santos e Andreas Pereira; Estêvão, Richarlison e Vinícius Júnior.

O Brasil encara o Equador na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no próprio estádio Monumental, pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para Copa de 2026. Com 21 pontos, a Seleção está na quarta colocação e precisa vencer as duas partidas, além de torcer por um tropeço da Venezuela, para se garantir no Mundial.

