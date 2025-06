Coutinho pode rescindir com o Aston Villa para seguir no Vasco

Coutinho pode seguir no Vasco após fim de empréstimo com o Villa - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O meia Philippe Coutinho pode seguir no Vasco para o segundo semestre. Com contrato de empréstimo chegando ao fim já no próximo dia 30, o próprio jogador já negocia uma rescisão com o Aston Villa-ING – seu time de origem – visando a permanência em definitivo no clube carioca.

O craque, que chegou em julho de 2024 à Colina, tem vínculo até o fim de junho de 2026 com o time inglês. Assim, segundo publicação do “ge” desta terça-feira (3), o staff do jogador já costura uma saída antecipada de maneira amigável com os Villans.

Essa oportunidade ocorre muito por conta da posição final do time de Birmingham na Premier League. Afinal, a equipe terminou em sexto, ficando fora da Champions League 2025/26. Dessa forma, o clube enxerga a saída de Coutinho como um meio de enxugar a folha salarial do plantel.

A permanência de Coutinho é uma das prioridades do Vasco. A tendência, caso o camisa 11 consiga a rescisão com o Aston Villa, é, então, que siga no Cruz-Maltino pelo menos até o fim do ano. Há a crença de que o jogador visa seguir no Rio de Janeiro, já que ele tem um projeto social em desenvolvimento (Instituto Philippe Coutinho), situado em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.

CEO do Vasco fala sobre Coutinho

Na última segunda (2), o CEO do Vasco, Carlos Amodeo, falou sobre a possível permanência do Cria.

“O professor Fernando Diniz já falou da importância do Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele no negócio”, revelou.

