São Paulo volta ao calendário da WTA e confirma SP Open com Bia Haddad

Bia Haddad será uma das estralas com presença confirmada no SP Open - (crédito: AFP)

A elite mundial do tênis feminino está de volta a São Paulo. Após 25 anos, a capital paulista anunciou, nesta terça-feira (3/6), que será palco do SP Open, uma competição WTA 250 que marca o retorno da cidade ao circuito da Associação de Tênis Feminino (WTA). O torneio, com presença confirmada de Beatriz Haddad Maia e outras referências brasileiras na modalidade, está marcado para entre 6 e 14 de setembro, no Parque Villa Lobos.

“Estou muito animada e contente com a notícia que a gente vai ter um WTA em São Paulo. Acho que isso é algo muito especial para o tênis brasileiro. Isso é fruto de muito trabalho de vários jogadores, treinadores, todas as comissões técnicas e muita gente que está envolvida no tênis brasileiro”, disse Bia Haddad no vídeo de anúncio do evento.

Melhor brasileira no ranking da WTA, na 23ª posição, Bia será uma das estrelas da competição e fará parte da chave principal. Além dela, também estão confirmadas as medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi, bronze nas duplas femininas dos Jogos de Tóquio, Carol Meligeni, Ingrid Martins, Nauhany Silva e Victoria Barros. As demais atletas serão divulgadas posteriormente.

“Não há momento mais oportuno para realizarmos um torneio da WTA no Brasil do que este que vivemos agora, com o tênis feminino brasileiro em alta, com atletas que fazem parte da elite mundial e de uma promissora geração de jovens tenistas. Os fãs de tênis terão a oportunidade única de torcerem ao vivo no SP Open por nossas jogadoras em um evento de altíssimo nível, com a presença de jogadoras estrangeiras que prometem elevar ainda mais a qualidade do torneio”, completou o diretor do SP Open, Luiz Carvalho.

Serão 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas. A venda dos ingressos começa ainda neste mês, mas a etapa de classificação terá entrada gratuita.