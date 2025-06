Cruzeiro disputará torneio amistoso durante Mundial de Clubes

Leonardo Jardim terá tempo para observar jogadores do elenco do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro utilizará a pausa para a disputa do Mundial de Clubes para participar de um torneio amistoso no Espírito Santo, na primeira semana de julho. Anteriormente, os jogadores ganharão um período de descanso por conta da maratona de jogos.

Dois times já estão confirmados no torneio. Além da Raposa, a Desportiva Ferroviária, por meio de sua SAF, fez o convite aos mineiros, de acordo com o jornalista Robson Maia. A equipe fica sediada na cidade de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, capital do estado.

Há a possibilidade de equipes de outros países do continente participarem da competição, o que precisará ainda de ajustes no calendário. Dessa maneira, a organização pretende oficializar o torneio ainda nesta semana.

Os jogos do Cruzeiro seriam realizados nos dia 3 e 6 de julho, no estádio Kléber Andrade, também em Cariacica. Contudo, tem capacidade maior que o Engenheiro Araripe, casa da Desportiva Ferroviária, que cabem cerca de 7 mil pessoas.

Cruzeiro dará 14 dias de férias aos jogadores

O técnico Leonardo Jardim já planejava a realização de ao menos um amistoso para deixar a equipe com ritmo de jogo. Afinal, serão cerca de 30 dias sem partidas oficiais. A diretoria dará duas semanas de férias aos jogadores, que se reapresentarão no dia 27 de junho. No fim de semana do dia 14 de julho, o Cabuloso retorna ao Campeonato Brasileiro para enfrentar o Grêmio.

Além do ritmo de jogo, o treinador poderá observar reforços que possam chegar durante a parada do Mundial de Clubes. A diretoria busca um zagueiro canhoto, um meio-campista e um atacante de lado de campo.

Antes do período de férias, o Cruzeiro enfrentará o Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, assume a liderança da competição. Afinal, o Flamengo não entrará em campo por conta do Mundial de Clubes.

