Ancelotti vira sinônimo de ‘esperança’ em meio a nova era na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira embarcou para Guayaquil na tarde desta terça-feira (03/6), carregando uma novidade na bagagem: Esperança. Afinal, essa foi a sensação que a Canarinho passou para aqueles que acompanharam a delegação nestes últimos dois dias no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians. Tudo por conta da presença do treinador Carlo Ancelotti.

Afinal, o italiano realizou suas duas primeiras atividades com a Canarinho desde que foi anunciado pela CBF. Nestes dois dias, apesar de acompanharmos apenas 15 minutos de aquecimento físico e a tradicional ”roda de bobinho”, é possível também presenciar um sentimento de positividade que vem dos próprios jogadores.

Algo mencionado por um dos atletas mais experientes deste atual elenco. O zagueiro Marquinhos falou em coletiva que Ancelotti traz uma ”energia diferente” para os jogadores, que mostram estar mais confiantes.

“Dá para ver aqui já que com a chegada do nosso treinador, o Carlo, traz essa energia de princípio, de algo novo que está chegando. Esse curto prazo até a Copa do Mundo, essa energia, vai ser muito importante e bom”, disse Marquinhos.

E o italiano realmente passa uma confiança mais. Apesar do susto de ver mais de 100 jornalistas acompanhando seu treino, algo incomum em seu tempo na Europa, o treinador mostra que está gostando da vida de ”brasileiro”. Mais do que isso, ele sabe que simboliza uma esperança para o torcedor.

Ancelotti motiva todos os brasileiros neste momento

O brasileiro menos otimista acredita que Ancelotti pode sim fazer a diferença. Em conversa rápida com alguns adeptos que estavam à frente do CT Joaquim Grava, muitos queriam ver o italiano mais de perto por ser alguém que pode mudar o rumo do Brasil.

Na roda entre os jornalistas, muitos acreditam que o italiano pode trazer algo novo, talvez não imediato, mas que permita o torcedor sonhar. Tanto que poucos questionaram a possível escalação contra o Equador com muitas mudanças, pelo fato de ”Ancelotti saber o que está fazendo”.

Agora, o italiano pode confirmar toda esta expectativa diante de uma estreia bem complicada. Afinal, o Brasil encara o Equador, em Guayaquil, na próxima quinta-feira (05/6). A ”La Tri”, está na segunda colocação da tabela e vem desempenhando bom futebol. Contudo, um triunfo brasileiro pode mostrar que Ancelotti realmente não está para brincadeira e está determinado com o hexa.

