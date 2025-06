Barcelona aposta em parceria entre Hansi Flick e Belletti para reerguer time B

Diretoria entende que a parceria com o elenco principal precisa ser mais forte e próxima do que foi na última temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Barcelona)

O Barcelona é o atual campeão do Campeonato Espanhol. Já o Barça Atlétic, time B do clube, acabou rebaixado para a Segunda Federación (quarta divisão), o que foi um duro golpe e surpreendeu a diretoria catalã. Dessa forma, a meta agora é recolocar o time na Primeira Federación (terceira divisão), e para isso o clube entende que a parceria com o elenco principal precisa ser mais forte e próxima do que foi na última temporada.

A ideia no clube é que Hansi Flick, técnico do time principal, e Juliano Belletti, novo comandante do Barça Atlétic, tenham uma comunicação mais direta e frequente. A intenção é que o diálogo não aconteça somente por meio da comissão técnica do treinador alemão, mas sim com trocas constantes de ideias entre os dois.

Durante a última temporada, por conta de algumas lesões, Flick teve que convocar vários jogadores da base. Em alguns casos, isso prejudicou o Barcelona B. No entanto, a expectativa é que o técnico continue apostando nos jovens. Desde que chegou, ele analisou individualmente cada jogador da base e acompanhou diversas partidas. Ele ficou bastante animado com o potencial da nova geração. Não à toa, já deu chance a Andrés Cuenca, Sergi Domínguez, Toni Fernández e Dani Rodríguez.

Belletti, por sua vez, terá um grande desafio pela frente. A prioridade é levar o time de volta à divisão perdida. Esses encontros com Hansi Flick vão discutir desde a metodologia de treinos até aspectos táticos e físicos da preparação dos atletas.

Dessa maneira, está previsto que, durante a pré-temporada, Flick e Belletti se encontrem no centro de treinamentos para alinhar estratégias.

