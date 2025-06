Ancelotti prepara mudanças no meio da Seleção. Veja provável escalação

Estêvão é uma das novidades de Ancelotti na escalação do Brasil - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Carlo Ancelotti esboçou nesta terça-feira (03/6), a escalação da Seleção Brasileira para encarar o Equador na quinta (05/6), às 20h, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com direito a estratégia para enganar os jornalistas durante a atividade liberada pela imprensa.

Isso porque nos 15 minutos que a imprensa teve acesso, o italiano distribuiu coletes para 11 jogadores específicos formando a seguinte escalação: Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andrey Santos e Andreas Pereira; Estêvão, Richarlison e Vinícius Júnior.

Contudo, após a saída dos jornalistas, Ancelotti mudou a escalação. Danilo, Andrey Santos e Andreas Pereira deixaram o time titular. Eles deram espaço para Bruno Guimarães e Gerson no meio. Vanderson, por sua vez, ganhou a briga com o veterano e deve começar o embate em Guayaquil.

Assim, o Brasil deve ter: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

A principal novidade na escalação treinada é o zagueiro Alexsandro, que joga no Lille, da França, e foi convocado pela primeira vez. Estêvão, do Palmeiras, também pode ganhar sua primeira chance como titular com a amarelinha. Além disso, Casemiro e Richarlison, titulares da Canarinho na Copa de 2022, voltam a equipe principal.

Assim, a delegação faz mais uma atividade nesta quarta-feira (04/6) já em Guayaquil, visando o duelo nas Eliminatórias da Copa contra o Equador, que acontece na quinta-feira (05/6), às 20h, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

