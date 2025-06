Atlético planeja jogo-treino na Arena MRV durante Mundial

Após reagir no Brasileirão e recuperar a autoestima, o Atlético pretende aproveitar a folga no calendário para organizar a casa. Em virtude do Mundial de Clubes, os clubes que não vão participar da competição terão uma folga de um mês no calendário. Dessa forma, o Galo planeja realizar um jogo-treino para se acostumar mais com o novo gramado sintético da Arena MRV.

“Pretendo fazer um jogo-treino na Arena MRV para alguns jogadores que ainda não conhecem o gramado sintético para eles se adaptarem um pouquinho. É mais para quem não está jogando. A ideia é essa, dar um pouco de jogo para quem não está jogando, inclusive para o Dudu também”, disse o técnico Cuca.

Dudu, aliás, pode estrear contra o Internacional, dia 12, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 12ª rodada do Brasileirão. Afinal, o novo reforço atleticano teve o nome publicado no BID da CBF, nesta terça-feira (3). Assim, está à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Colorado.

Além da chegada de Dudu, o Atlético busca mais reforços para completar o elenco para o restante da temporada. O técnico Cuca já entregou uma lista com seus nomes favoritos para a diretoria atleticana. Agora, aguarda os próximos capítulos.

