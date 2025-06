Palmeiras avalia nova cirurgia para Paulinho após o Mundial de Clubes

Contratado pelo Palmeiras para a temporada de 2025, Paulinho ainda não alcançou a recuperação completa após a cirurgia realizada quando defendia o Atlético-MG. O procedimento foi necessário para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.

O camisa 10 estreou com a camisa alviverde apenas em abril, após um longo período de tratamento. Desde então, cumpre um cronograma individualizado, com controle de carga nos treinos e planejamento específico para as partidas, sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Apesar da expectativa inicial de contar com Paulinho em plena forma antes do Mundial de Clubes Fifa 2025, isso não se concretizou. Após a disputa do torneio, o atacante passará por tratamento intensivo, e uma nova cirurgia na tíbia não está descartada, dependendo da evolução clínica.

Por fim, caso a intervenção seja necessária, o atacante de R$ 115 milhões poderá desfalcar o Palmeiras por boa parte do segundo semestre. Apesar de tudo, a medida visa garantir uma recuperação completa para os próximos anos de contrato, que é válido até o fim de 2029. Até o momento, o atacante soma 11 jogos, um gol e duas assistências com a camisa alviverde.

