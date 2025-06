Ancelotti pode mostrar estrela já nesta Data-Fifa

A Data-Fifa de junho já é marcante por representar o início do ciclo do supervitorioso Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Mas há a possibilidade de ir além disso. Afinal, pode representar a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Em quarto lugar nas Eliminatórias da América do Sul, o escrete Canarinho pode encerrar a rodada dupla diante do Equador nesta quinta-feira (5/6), em Guayaquil, e Paraguai, na terça que vem, em São Paulo, com uma das seis vagas asseguradas ao continente.

Para isso, porém, o Brasil precisa abrir, no mínimo, sete pontos de frente para o sétimo colocado do torneio qualificatório. Este, por sua vez, se credencia a jogar a repescagem mundial.

A situação atual aponta uma diferença de seis pontos para a Venezuela, que aparece nesta posição: 21 a 15. Desse modo, os brasileiros precisam aumentar essa margem para cravarem a vaga no Mundial com duas rodadas de antecedência.

Se o Brasil vencer as duas…

Com 27 pontos, a classificação fica próxima. Mas só 100% caso os venezuelanos não somem seis pontos em seus dois compromissos contra Bolívia, em casa, e Uruguai, fora. Independentemente dos resultados de outros duelos e demais rodadas, a participação na repescagem já estaria assegurada.

Em caso de uma vitória e um empate…

A Canarinho precisaria ver a Venezuela somar, no máximo, três dos seis pontos possíveis. Além disso, a Bolívia (oitava na tabela, com 14 pontos) não poderia fazer 100% de aproveitamento diante de venezuelanos e chilenos.

Uma vitória e uma derrota…

O cenário complicaria um pouco para a Seleção se classificar em junho. Afinal, a vaga somente viria caso a Venezuela não vencesse nenhuma das duas partidas, e a Bolívia não passe de três pontos somados nos seus dois jogos.

Um empate e uma derrota…

Nesse caso, a Venezuela não pode vencer nenhum do dois compromissos desta Data-Fifa, e a Bolívia somar, no máximo, três pontos. Curiosamente, as seleções se enfrentam. Assim, se os bolivianos derrotarem a seleção vinotinto, precisariam ser derrotados pelo Uruguai. Em caso de empate, a Bolívia não poderia vencer os uruguaios.

Dois empates do Brasil

A combinação mais difícil para a Seleção Brasileira carimbar o passaporte ainda em junho. Isso porque seria preciso que Venezuela e Bolívia empatassem no duelo direto. E os venezuelanos também não poderiam pontuar contra a seleção celeste, além dos bolivianos poderem, no máximo, empatar com o Chile.

